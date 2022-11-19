選戰進入倒數階段，民進黨新北市長候選人林佳龍18日先禮後兵表示，「侯友宜先生，我不一定會贏，但請你善待新北市民」，接著批侯聽不見市民需求，希望市民給他一個機會。對此，資深媒體人韋安認為，這是「詐降」。

林佳龍昨在臉書貼出競選廣告影片，提及新北市已升格12年，但市民最基礎的需求一直沒被聽到，並再攻恩恩案，指「新北需要溫暖的父母官，而不是一個長官，需要未來4年都不會落跑的市長」。關於「不一定會贏」這句話，被解讀為未選先認輸的感覺，林佳龍則回應，這次選舉本身是一次艱難的戰，他接受民進黨徵召，承擔起這樣的責任，奮戰至今依士氣很高。

對此，韋安在臉書直言，這不是「投降」，而是「詐降」。他提到，林佳龍陣營為選前之夜的場地，跟新北市府「魯」了很多天。此外，綠營大咖到新北輔選，已不計其數，基本盤也都充分動員。韋安說有綠營朋友向他透露，議員把選民和樁腳都綁死死的。

韋安也提到，用「詐降」來麻痺對手的支持者，是林佳龍陣營目前為止唯一用的選戰策略。但韋安質疑，新北選民會相信嗎？