婦科問題去看診，經常需要內診檢查。一名女網友近日去婦產科看診，醫師確認她有過性經驗以後，便準備要替她內診檢查，未料嘗試了4次才將陰道超音波的探頭放入體內，艱難的狀況，讓醫師都忍不住抹汗，也引起網友討論。而原PO的男友聽了以後也認證真的很難。

一名女網友近日在Dcard上發文表示，某次去婦產科內診檢查，醫師事先確認是否曾有過性經驗，原PO點頭說是，醫師便準備將陰道超音波的探頭伸入她的體內，但醫師嘗試3次都失敗，忍不住開口詢問「妳真的有過性行為嗎？是有性器官插入的那種性行為？要插入陰道的才算喔！肛門的不算。」而她只尷尬地回應說「真的有！」

女網友指出，歷經千辛萬苦，終於在第四次嘗試的時候找對角度插進去，對此，醫師也忍不住抹汗大嘆說「很少遇到這麼困難的！」而這樣的狀況，也讓原PO超級羞恥，檢查完以後，全程低頭繳費就離開了。而內診插不進去的尷尬狀況，其實不只這一次，第二次去給一位中年女醫師看診的時候，對方也是一直失敗，反覆向她確認真的有過性經驗很多次，最後才找準角度、完成檢查。

女網友說，後來她把整件事情告訴男友後，對方也坦言「你是我遇過最難的，要插入還要維持硬超累」，引起網友討論，不少人也分享自己的內診經驗，坦言原PO遇到的醫師蠻有耐心的，還不斷地再三確認。

女網友補充說，婦產科不是只有孕婦才會去，女性發生感染、生理痛或要做子宮頸抹片及卵巢檢查等，也都要去婦科檢查。而現在有提供30歲以上的女性定期做子宮頸抹片檢查，提醒大家不要因為害羞就浪費這個機會。