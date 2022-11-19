The #RedSox today announced that the club will not tender 2023 contracts to INF Yu Chang or 1B/OF Franchy Cordero. As a result, both players will become free agents.



The #RedSox will tender 2023 contracts to all 30 remaining unsigned players on their Major League roster. — Red Sox (@RedSox) November 19, 2022

波士頓紅襪19日宣布「不續約」（not tender）內野手張育成和寇迪羅（Franchy Cordero），讓他們提前成為自由球員。另外30名未簽約的球員都將被紅襪設法留下。張育成是大聯盟目前僅存的台灣選手。

張育成今年球季多次轉隊，他已沒有下放選擇權，老東家守護者在5月底將他DFA（指定讓渡），海盜以現金將他買走。來到海盜隊後雖然敲出本季首安及首轟，但打擊率持續低迷，7月初又遭到海盜DFA。光芒出手接收張育成，這段時間是他本季表現最佳的時候，36場0.260打擊率、OPS+達到101是生涯新高，還首度客串登上投手丘。

可惜光芒也是把張育成視為過客，基於球隊空間還是在9月將他釋出，本季第3度遭到DFA。天無絕人之路，紅襪看中張育成的內野守備，讓他第3度從DFA名單被接收。

紅襪當初買下張育成，外界認為是要為兩個內野大將波格茲（Xander Bogaerts）、狄弗斯（Rafael Devers）離隊預做準備。波格茲今年是美聯打擊王競爭者之一，他從6年1.2億美元合約逃脫進入自由市場。然而前日傳出紅襪開出好價錢要找回波格茲，並且願意與狄弗斯續約（他明年打完才會成為自由球員）。如今紅襪有信心留下這兩人，因此做為紅襪「買保險」收來的張育成被球隊放掉。