高齡100歲的諸從光先生分享擔任燈塔守的艱辛故事。（陳祐誠攝）

交通部航港局即日起至11月27日，於台北市萬華剝皮寮歷史街區舉辦「LIGHTHOME：以光為家—燈塔人的故事」展覽，為期10日的展覽介紹燈塔守的工作、故事與秘辛，更邀請到高齡100歲的前輩分享趣事與艱辛。

展覽以燈塔守、家族以及從事相關工作的人為主軸，燈塔守需要忍受在孤立的環境工作，並時常配合輪調更換工作地點，對自身、家庭都是很大的挑戰。展覽彙集燈塔人與家人的口述歷史，拍攝10組燈塔人故事影片，將過去燈塔人工作、生活的經驗呈現出來，讓更多人了解到燈塔的人文故事。

今年已滿100歲的諸從光先生，民國36年在上海受訓，待過1座燈塔後被派來台灣，不料一來就無法再回去，之後40多年在台待過10餘座燈塔。他回憶，受訓時的項目除學習天文、地理，還有許多通信知識，由於工作非常辛苦，且是「日落而做、日出而息」，薪資比一般公務員更優渥一些。

諸從光說，燈塔工作相當封閉，在沒有水電的環境下，一切生活要靠自己打點，食物斷炊是家常便飯，時常要到海邊撿海螺或海菜，而每位燈塔人都很厲害，每座燈塔有4到6人一起負責，各自將技能結合起來，從種菜、釣魚、理髮、縫衣服等都不是問題，大家就在這樣艱困的環境下合作熬過來。

燈塔守回家機會不多，沒有電話、收音機，連信也不通，諸從光曾半年沒有見到老婆和小孩，也沒有和外人見過面。他笑說，燈塔守必須克服各種困難、克服寂寞，一切靠自己調節生活，當時他最想要的東西，就是一台收音機。

諸從光表示，現在的燈塔已和幾10年前大不同，晚上打燈後看起來光鮮亮麗，還成為假日參觀的景點。他也感謝航港局紀錄燈塔人，大家不求回報，而是希望把燈塔人的故事傳承下去。

航港局指出，未來將彙整人物故事，於12月出版專書，希望能藉由影片、專書及展覽，為燈塔人文歷史傳承作寶貴的紀錄與傳承。

「LIGHTHOME：以光為家—燈塔人的故事」展覽，每日於剝皮寮歷史街區視聽室輪播10組燈塔人影片，另設有展間介紹10組燈塔人的故事、燈塔知識、各燈塔風情照，也有VR實境，讓觀展的民眾可以體驗到燈塔守在孤島、海角的燈塔上的感覺。