全球半導體存儲解決方案領導廠商華邦電(2344)宣布，華邦電TrustME W77Q安全快閃記憶體入圍「維科杯」OFweek 2022物聯網行業年度評選，並榮獲創新技術產品獎。

維科杯OFweek物聯網行業年度評選由大陸知名科技媒體OFweek主辦，成立7年來已成為高科技領域最具專業性、影響力和代表性的行業評選之一，旨在表彰物聯網產業具有突出貢獻的優秀產品、技術、應用實例及企業，以此鼓勵更多企業投入產品、技術創新，進一步引導產業良性快速發展。

W77Q安全快閃記憶體是華邦電的創新產品，可做為現有標準NOR Flash裝置簡易隨插即用式的替代產品，支援安全存儲、安全啟動、硬體信任根(root-of-trust)和系統恢復力，並為OTA更新和裝置驗證等操作提供強大的防護。W77Q可確保IoT設備穩健，且具備端到端的安全防護力，同時提供如硬體信任根與安全啟動；安全代碼更新，包含線上即時更新(OTA)，通過更新授權與W77Q之間的端對端安全通道，即使在主處理器或系統單晶片(SoC)遭破壞之下，仍可不受影響地進行即時線上韌體更新快閃記憶體裝置與主機之間認證與加密資料傳輸；進行啟動與應用程式碼的晶片內執行(Execute-in-Place；XiP)；系統恢復能力，可支援防護、偵測與復原等重要安全功能；安全認證:Common Criteria EAL2+, FIPS 140-3 CMVP, SESIP level 2；ISO26262 ASIL-C Ready認證；ISO/SAE 21434道路車輛網路安全管理體系認證；符合NIST SP 800-193的資訊安全規範。

榮獲2022年維科杯物聯網行業創新技術產品獎是業界對華邦電W77Q產品性能的專業認可。W77Q安全快閃記憶體涵蓋了物聯網、工業、醫療及車用所需的安全與系統恢復力等所有要素。W77Q系列產品採用業界標準封裝和引腳佈局，並支援標準single/dual/quad/QPI序列周邊介面(SPI)命令集，可以做為所有來自主要供應商的非安全SPI NOR快閃記憶體裝置的簡易替代方案。

華邦電目前可為客戶提供16Mb、32Mb、64Mb和128Mb容量的W77Q樣品。