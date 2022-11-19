民進黨趙天麟指控，國民黨高雄市長候選人柯志恩時任立委杯葛前瞻預算，更出示她丟水球的畫面嘲諷。對此，柯志恩今（19）日反嗆，高雄市長陳其邁當年砸水杯砸中前立委張慶忠，那麼陳其邁的快狠準，豈不是更是世界級。她強調，自己站在監督角色凍結預算，請問何錯之有？

趙天麟昨深夜與高雄市議員林智鴻、議員候選人林志誠開線上記者會，指控柯志恩當年杯葛前瞻建設、阻礙「高雄發展」的斑斑紀錄，還出示她當年在審查會場「丟水球」的畫面，揭示其當年提案、連署凍結高雄捷運建設預算的內容，形同扼殺高雄軌道建設20次，差點讓「捷運黃線」、「路竹延伸線」胎死腹中，呼籲柯志恩為當年的杯葛行為向所有市民鄭重道歉。

對此，柯志恩今早到肉豆公市場掃街時反嗆，陳其邁當初將水杯砸中張慶忠委員，「如果我是水球國手的話，那陳市長的快狠準已經不知道哪個世界級的等級了」。

柯志恩解釋，前瞻計畫是蔡總統上任不久後，就花了近兆的預算，當時在野黨包括國民黨、時代力量以及很多學者、專家對前瞻計畫的粗糙提出非常多的批評。

「我柯志恩什麼時候變得這麼偉大了？我一個人可以阻擋所有高雄的建設？」柯志恩表示，針對趙天麟指控阻擋20件法案，難道立委對於每一個提案要求先凍結，再提出更細節的說法，這樣也是在阻擋地方建設嗎？趙天麟立委當了這麼久，請問這樣的說法說得過去嗎？

她不滿說，民進黨湧言會只會翻出她過去擔任淡大學務長、立法院質詢等事情，他們到底有沒有一些比較前瞻式的說法？

她強調，前瞻預算是所有學者、專家希望蔡政府能謹慎來對於每一個所提出的包括軌道建設、水建設、還有綠能、數位等都能夠有更嚴謹的方法，而不是一上任就花了8400億，那時引起多大紛爭，「我們只是站在監督的角色，透過凍結，要求這一些的建設能夠重新的來思考，請問何錯之有？」