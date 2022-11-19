億萬富豪馬斯克（Elon Musk）18日表示，他仍在考慮是否恢復美國前總統川普（Donald Trump）的推特（Twitter）賬戶。與此同時，他已經恢復了一些被禁止的帳戶，而推特前信任和安全主管則認為，川普帳號的恢復幾乎是必然的。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）19報導，馬斯克在推特上說：「特朗普的決定還沒有做出，」不過，他也高調宣佈了3個被社群媒體禁掉的賬戶：「美國諧星凱西葛里芬（Kathy Griffin）, 加拿大心理學者彼得森(Jordan Peterson) 和網路媒體《巴比倫蜜蜂》（Babylon Bee）」已經被恢復。

Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated.



Trump decision has not yet been made. — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

川普在2021年1月推特帳戶被永久停用時，擁有約8880萬粉絲，理由是他在1月6日美國國會大廈的騷亂中扮演的角色以及可能發生更多暴力事件。而馬斯克早在5月就預測川普會回歸，他稱驅逐是「道德上錯誤的，而且是完全愚蠢的。」

自從買下Twitter成為新老闆以來，馬斯克承諾全面改革該平台的政策，他於18日（週五）概述了這些政策。

馬斯克在推特上寫道：「推特的新政策是言論自由，但不是觸及自由（Freedom of Reach）。」負面和仇恨的推文將被最大限度地被減少收益和曝光度 ，所以沒有廣告或其他收入給Twitter。除非你特別去尋找，否則你不會找到這條推文，這與網際網路的其他部分沒有區別。"

凱西葛里芬（Kathy Griffin）在11月初將自己的賬戶名稱冒充為馬斯克導致帳號被停權，她不只改了自己的賬戶名還將馬斯克的照片作為她的個人資料照

而《巴比倫蜜蜂報》3月時，推特因該網站描述1名在拜登政府任職的變性婦女而暫停其賬戶。推特當時表示，該推文構成了被禁止的「仇恨行為。」，彼得森也因為一條攻擊變性人的推文而被停權。

雖然推特的新老闆尚未就特朗普的回歸做出決定，但馬斯克表示不會恢復被禁的陰謀論者瓊斯（Alex Jones）的資格，後者因2012年康涅狄格州紐敦市桑迪胡克小學大屠殺中的誹謗行為被勒令支付15億美元（近新台幣466億元）的賠償金。當一位推特用戶問他是否會讓瓊斯的賬戶恢復時，馬斯克用一個詞回答：「不。」

推特前信任和安全主管羅斯（Yoel Roth）18日在《紐約時報》的專欄中寫道，川普的回歸是「近乎必然。」