新北市政府為提升新店區中安大橋路面品質，養工處將於11月21日至11月23日每日夜間10時至翌日上午6時，針對橋上及部分匝道損傷路面進行方正銑鋪工程，屆時部分匝道將進行封閉施工，請用路人提前改道及配合交維人員引導通行。

養工處表示，新店區中安大橋橫跨新店溪，為串連新店與中和之交通要道，近期巡查後，發現中安大橋及部分匝道鋪面損傷嚴重，故安排本次銑鋪改善工程，並於夜間施工降低交通衝擊，完工後車輛行駛將更為順暢。

本次道路改善工程將於11月21日至11月23日每日夜間10時至翌日上午6時進行，屆時將封閉環河路上中安大橋汽車匝道、溪園路上中安大橋機車匝道及中安大橋往秀朗橋汽車匝道，汽機車駕駛請分別改由環河路及溪園路反向往北接秀朗橋通行。另外同時封閉新北環快安和路南北兩端銜接中安大橋汽車匝道，請用路人改走安和路二段左轉接祥和路匝道上中安大橋。

養工處提醒，因施作路段日間車流量大且交通繁忙，因此選擇夜間進行封閉施工，若遇雨則順延施作期程，以保障施工人員及行車安全。施工期間用路人請提前、或於現場配合既有指示牌面所設導引牌面行駛或改道，並遵守義交管制人員指揮導引確保行車安全，施工所造成的不方便也請用路人見諒。