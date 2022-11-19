新竹地檢署檢察官張凱絜指揮新竹市警察局第一分局和新竹市調查站，偵辦新竹市市民王男、曾女為北區某市議員候選人現金買票案，18日執行搜索並同步傳喚7名涉案者，檢察官訊問後認王男、曾女涉犯公職人員選舉罷免法投票交付賄賂罪嫌，予2人均3萬元交保。

檢方接獲檢舉，王男、曾女為使北區某市議員候選人當選，11月上旬涉嫌以每票1000元的對價，對選舉區內有投票權者現金買票。

查賄團隊獲悉後，蒐集相當證據，18日持法院搜索票兵分二路執行搜索，同時傳喚涉案者7人到案，並查扣賄款4000元，訊後予王男、曾女均以3萬元交保，其餘到案者則請回。

檢方指出，這是新竹市首宗現金買票案，距投票日僅剩7天，新竹查賄團隊在新竹縣、市均已布下天羅地網，蒐集賄選的犯罪情資，對心存僥倖破壞選舉秩序之人，將秉持「有聞必查 有據必辦」的堅定態度，從嚴從速偵辦。

新竹地檢署呼籲如見聞賄選情事，請勇於出面檢舉，專線：0800-024099按4，自2010年起至今年8月止，法務部總計核發的檢舉賄選獎金為11億9754萬7500元，檢舉吹哨者並不孤單，也請國人一起共同打拚，營造公平、公正、公開的選舉環境。