宜蘭一名男子這2年來專挑未滿18歲的少女，誘騙對方拍裸照後，在傳訊息威脅交更多照片，否則就散佈裸照，已有3名受害少女，其中一名小六女生甚至遭約到宮廟附近性侵，法官認為男子行為嚴重侵害性自主權，依《兒童及少年性剝削防制條例》等法條判處7罪，共6年10月徒刑。

判決書指出，男子明知小芳為未滿18歲的少女，去年4月仍在聊天時引誘小芳拍攝裸露胸部等身體部位照片，隔月小芳的母親發現對話後，佯裝成小芳傳訊息說「下禮拜要段考…在這之前我沒辦法上網了」，沒想到男子則回傳「還有照片先給我看」、「在裝死沒關係，讓你照片感恩（給）大家看」。

男子之後又繼續傳說「不回沒關係」、「讓妳很難看」、「傳給妳同學看了，說很喜歡很好看」；此外男子在前年10月以相同手法騙取A女裸照，傳訊息「我在妳昨天出去玩打卡的底下留言，放上妳的裸照跟影片」、「放了，自己去跟妳媽解釋」藉此要求更多照片；男子更在前年2月邀約另名女子外出並性侵，之後威脅「看妳要讓同學看妳那兩片大鮑魚還怎樣」，再度要求裸照。

法官認為，男子犯下《兒童及少年性剝削防制條例》、《兒童及少年福利與權益保障法》、《刑法》共7罪，對未成年少女性交並要脅拍攝猥褻照片、影片，嚴重侵害性自主權，合併判處有期徒刑6年10月，作案手機沒收。