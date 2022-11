2022台灣人工智慧年會近兩日(18~19日)登場,遠傳(4904)深耕「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)而受邀參展,呼應大會主題「AI進行式:地緣政治下的供應鏈重組與人才培育」,遠傳展出「AI能源管理」與「AI Chatbot智能服務」,體現以AI動能加值產業數位轉型;遠傳friDay購物總經理謝振豊更以「The Artificial General Intelligence might change the Game Rule of e-Commerce Business」專題演講,分享遠傳AI技術運用於電商的實例。

遠傳展示出自主開發的「AI能源管理」,具備AI增強式學習空調需量反應功能,可依照冷氣開啟與關閉的習慣與升溫預測進行節能控制,適用於為校園、住宅、商辦、廠房等場景達成能源效率最佳化,目前已實際導入全台9縣市「班班有冷氣」專案,預計有效年減2,296頓碳排,並榮獲「2022智慧城市創新應用獎」。

另一項展示為「AI Chatbot智能服務」,以AI語句識別技術打造出適用各業態的全方位智能文字機器人,提供24小時互動服務,準確預測客戶需求,提升自助服務率。遠傳於疫情期間建置有個性、有溫度的「智能客服愛瑪」,並與桃園市政府資訊科技局合作,於桃園市民卡LINE官方帳號推出「防疫智能QA」,使民眾可獲得即時防疫訊息;更與亞東醫院、台灣微軟合作,開發為居家照護與防疫服務的AI客服機器人,提供民眾疫情相關資訊。

遠傳friDay購物總經理謝振豊今日出席大會專題演講,分享在AI技術帶動下,傳統電商架構所面臨的巨大改變,迎來全新的電商運營模式。去年遠傳friDay購物即以AI、大數據等數位科技進行核心系統重構,啟動多項AI人工智慧功能,優化網站技術、精簡流程,大幅改善運作效率,提供給消費者更完善、良好的購物體驗。

遠傳以5G「大人物」以及雲端、資安核心技術,持續協助台灣產業數位轉型。從遠傳自身數位轉型、打造雲端數據中心的經驗出發,整合內部資通訊資源,由專業科技顧問團隊提供包含平台架構規劃建置、AI模型研發應用、大數據分析的一站式服務,成為企業及政府機關實現數位轉型的最佳夥伴。