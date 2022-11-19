台北市長柯文哲（右）19日到新竹市，與民眾黨新竹市長候選人高虹安（左）合體車隊掃街。（王惠慧攝）

選前黃金周末台北市長柯文哲與妻子陳佩琪19日到新竹市，與民眾黨新竹市長候選人高虹安合體車隊掃街。針對近期高虹安爭議，柯文哲新竹是他的故鄉，想給故鄉最好的市長，高虹安也跟他抱怨，都沒機會講政見，每天應付泥巴戰，柯也坦言是目前為止看過「最惡劣的選舉」。

柯文哲、陳佩琪與高虹安一早合體車掃，針對近期高虹安爭議連連，是否為了她一人梭哈全黨？柯文哲表示，這個世界還是要有是非對錯，對高虹安的攻擊，甚至是動用國家機器，「真的太過分了。」他認為到一個程度，還是會激起人民的反感，作為政黨還是要有正義、做該做的事。

而有關近來立委捐助理爭議，柯文哲則說，每個黨有自己的制度，民眾黨立院黨團的每個立委，其實是公督盟都給予優質立委的評價，所以重點是民眾黨的表現，對於國會問政監督都做得非常好。

柯文哲也說，最有效的抹黑是3分真7分假，不過有時是1分真9分假，選舉每被丟一個泥巴，就要去回答，「天啊！」，他也說，有次高虹安也跟他抱怨，這場選舉沒機會講政見，每天在應付泥巴戰，柯也說，坦白講這是到目前為止看過最惡劣的選舉。

至於網路上瘋傳一些關於藍白陣營的耳語，柯文哲則說，新竹市是各縣市中，平均收入、學歷最高年齡最低，市民朋友有最高的自主性，相信市民會依照理智，投下心目中最理想的候選人，所以不用去講太多。

前新竹市長林智堅昨在臉書發長文，指柯文哲辜負新竹人的期待。對此，柯文哲表示，林智堅今年過年還有到他家送禮，他認為政治還是不要失去人性，到現在他都沒去罵柯建銘什麼，所以朋友還是朋友，他也說，當醫生不太適合從政就是這樣，腦袋裡不會想要害人。

柯文哲昨在直播上說王世堅在民進黨時間不久了，是否真有意延攬？柯文哲則說，有時王世堅是講話比較有自主性，問題是如果在民進黨內都是黨意凌駕民意，我看他遲早會受不了。他也說，這半年來像台大醫院前輩陳培哲教授，明知道他是深綠，但如果說陳培哲、王世堅、高嘉瑜和慈濟，都被攻擊是什麼中共同路人，他覺得這世界沒有是非。