桃園地檢署接獲檢舉，發現桃園市1名市議員候選人涉嫌從今年4月起透過多名里長餽贈新冠藥物給予選民，涉嫌投票行賄罪嫌。檢方18日指揮搜索3處，共帶回33人到案說明。檢方認為5人涉及投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知50萬、30萬，其他3人5萬交保。

桃園地檢署表示，檢察官吳怡蒨協同10名檢察官團體辦案，18日指揮調查局桃園市調查處、調查局北部地區機動工作站、桃園市警局桃園分局，偵辦桃園市某市議員候選人涉嫌賄選案件，持臺灣桃園地方法院核發搜索票，搜索3處，並通知被告及證人共計33名到案說明。

檢方說，該議員候選人為求當選，自今年4月間起，涉嫌透過樁腳即同區某里長候選人等多人，饋贈新冠藥物與選民，涉嫌投票行賄等罪嫌。檢察官於訊問完畢後，認被告等5人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄等罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，因而諭知該候選人等5人各交保50萬元、30萬元、5萬元、5萬及5萬元。