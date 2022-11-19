無黨籍立委高金素梅雖今年未參加選舉，卻幫多位候選人輔選行程滿檔。國民黨台北市前議員羅智強表示，高金絕對是這場選舉最賣力輔選的人，這3個月來除了在立法院問政，剩下時間全都用來輔選各地的優質候選人，比自己參選還盡心盡力，如今已聲音沙啞、面容憔悴，讓他相當心疼，卻也展現了「正道不孤」的「俠女精神」。此文獲得1.2萬個讚，大批網友直呼感動。

羅智強昨（18）日在臉書發文表示，這次選舉，高金素梅絕對是最賣力輔選的人，3個月來，她將立法院開會以外的時間，全部用來輔選各地的優質候選人，掃街、拜票、開說明會，比自己參選還盡心盡力，不為自己，就為了挺善良正義。

羅智強指出，他最近看了高金素梅推薦20多位原住民參選人的影片，讓他相當心疼，影片中她難掩3個月來的疲憊，聲音沙啞、面容憔悴。但就如她所說，「高金素梅不能只是一個人，原住民族要有幾十個、幾百個高金素梅」，所以她意志堅定，繼續衝刺。這種對抗惡霸的統治集團的「正道不孤」，正體現了高金的「俠女精神」。

此文湧入超過1.2萬個讚、約500則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「看了真的很感動，忍不住哭了」、「聽到高金委員沙啞的聲音，我們的心也跟著揪在一起」、「高金委員是政壇最令人敬佩的政治人物」、「每次看到高金委員賣力的高喊，我就眼淚在眼眶打轉」、「辛苦了女英雄！把身體照顧好台灣需要妳」。