民進黨台北市長候選人陳時中昨晚遭爆料選前急售高雄豪宅、轉手獲利千萬。對此，陳時中競選總部晚間嚴正澄清，稱是陳時中為了退休後的規劃才貸款購屋，但未預料到後來又出任官職續留台北，故未積極買賣處分。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊19日狠酸，「其實可以不用賣，他也快退休了吧。」

黃珊珊今上午前往榮濱市場掃街拜票，會後受訪被問及陳時中賣房爭議，黃珊珊表示，不是說要退休用的嗎？那可以不用賣啊，「其實可以不用賣，他也快退休了吧」，一句話酸度爆表。

另衛福部長薛瑞元昨表示國民黨挑動仇恨值，是因為陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億，包括不接納普篩、不向掮客買疫苗，所以那些人懷恨在心才開始攻擊陳時中。

而黃珊珊聽聞此說法，直嗆薛瑞元搞不清楚狀況，仇恨值高是因為沒有讓人民及時打到疫苗，而且重點在於誰在中央執政，陳時中去擋掮客，但是掮客哪裡來，會是別人嗎？還是他們黨內也有掮客，這也要說清楚吧，如果真的有掮客說出來，大家給你拍拍手啊。