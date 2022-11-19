國民黨高雄市長候選人柯志恩前往鳳山、前鎮區交界的肉豆公市場及瑞興市場掃街。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩前往鳳山、前鎮區交界的肉豆公市場及瑞興市場掃街。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩前往鳳山、前鎮區交界的肉豆公市場及瑞興市場掃街。（柯宗緯攝）

選前黃金周最後衝刺，國民黨高雄市長候選人柯志恩明天將首度合體前高雄市長韓國瑜等大咖舉行大型造勢，外傳女兒將擔任神祕嘉賓現身？對此，柯志恩今（19）日透露，女兒會在掃街時隨時出現，不會出現在明天的造勢場合。

柯志恩明天下午3時將在橋頭台糖花卉中心旁大草皮舉辦「高雄奇蹟，人民作主」大型造勢，包括韓國瑜、國民黨主席朱立倫、桃園市長候選人張善政、前高雄市副市長李四川等4大咖將與她合體，號召民眾再創高雄奇蹟。

傳出柯志恩的愛女有望在明天造勢登台？不過，柯志恩今受訪時表示，「我不曉得什麼叫神祕嘉賓，大概就是檯面上這些人啊，怎麼會有神祕嘉賓？」媒體追問會是女兒嗎？她笑回，「啊？我女兒是神祕嘉賓啊？哈哈哈，我女兒是家人不是嘉賓，所以她應該會在掃街的時候隨時出現吧，不過不會出現在明天的造勢場合啦」。

對手陳其邁今天將在旗山舉辦大型造勢並成立原民、客家後援會。柯志恩表示，成立原民和客家後援會本來就是一個市長會著重的，她先前提到國民黨在大旗美地區是有非常大的需要再延續過去深耕的規畫，以後如果執政或者是未來方向，對於原住民及原鄉的照顧，當然還是會不遺餘力。

柯志恩今早在高市議長曾麗燕、高市議員蔡武宏、高市議員候選人陳識明、高市議員鍾易仲的妻子、高雄市里長主席聯誼總會總主席劉啟芳等人陪同下，前往鳳山、前鎮區交界的肉豆公市場及瑞興市場掃街。

掃街過程出現小插曲，柯志恩一度踉蹌，腳不慎踢到雨傘架，險些被絆倒，讓一旁的幕僚跟隨扈相當緊張。而市場支持者相當熱情，紛紛送上鳳梨、菜頭、包子等慶祝高票當選，柯志恩笑稱「多到可以帶回家煮蘿蔔排骨湯了」。

九合一選舉高雄市柯志恩