全球首富馬斯克收購推特後，大幅裁員約50%，引爆員工不滿提告。日前傳出，一名負責管理門禁的員工也在這波裁員名單中，結果馬斯克不小心把自己鎖在門外，無法進入公司，只好回頭求助這位被解雇的員工來幫忙；事後，馬斯克還回應這名員工的貼文，稱對方是自己的「救命恩人」。

一名推特前員工柯恩（Alex Cohen）發文指出，他原本在推特負責管理門禁系統，但日前被公司解雇，沒想到離開公司沒多久，馬斯克打電話給他，問他是否可以回公司，幫忙其他人取得進入總部的權限，原因是停止所有識別證進出權限，馬斯克自己也被擋在門外無法進辦公室。

就在柯恩發推文不到3小時，馬斯克也在底下留言表示「感謝你的幫助，你是我的救命恩人」。消息一出，讓不少網友看傻了，狂酸馬斯克，「搞得定外太空探索，卻搞不定推特的門禁系統？」

但事實上，這篇只是柯恩的創作文，他不是推特員工，只是一名推特用戶，發文只是故意嘲諷馬斯克祭出鐵腕手段，逼走一大票員工「害人害己」。沒想到，馬斯克竟大方留言配合演出，讓外界看得霧煞煞，如果網友跟著認真就輸了。