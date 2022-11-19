台灣6個直轄市各有各的發展和特色，一名網友表示，6都中有幾個縣市根本不像直轄市，好奇問網友如果要刪除一個縣市，除了台北以外，哪個縣市最該被剔除，網友一面倒點名台南市，認為台南熱鬧精華地區不多，和其他縣市相比較遜色。

原PO昨（18）日於PTT八卦版指出，以台灣現行的行政區配置，沒幾個縣市卻有6個直轄市，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等6縣市，但當中有幾個縣市根本不像直轄市，認為只有台北市符合直轄市標準，「我建議北市升格超直轄市，這樣比較沒有爭議，若要剔除一個縣市，該剔除誰？」

疑問曝光，多數網友點名台南市，「絕對是台南」、「一定台南啊！真的不配」、「台南啊！精華區就那幾塊而已」、「台南最弱，當初不知怎麼過的」、「台南根本鄉下」、「百分百台南啊！廢話」、「台南跟其他5都相比沒有的東西可多了」、「台南吧，縣市合併後越來越像台南縣」。

留言中也有人認為要刪除台北市，「台北，台北跟其他的明顯不同等級」、「台北刪一刪啦！根本可以直接獨立」、「台北！直升天龍國，用牆隔開台灣國」、「踢掉台北吧！不同等級了」。