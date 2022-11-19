選戰倒數前的黃金周，高雄市前市長韓國瑜19日首站來到北投中繼市場，為拚連任的台北市議員汪志冰加油打氣，吸引現場民眾熱情搶拍照，韓國瑜表示，汪志冰從政26年，在議會跟地方表現可用八個字形容，「強勢問政，柔情服務」，拜託大家集中選票支持她。

韓國瑜表示，汪志冰從政26年，在議會跟地方表現可用八個字形容，「強勢問政，柔情服務」，每次問政都擲地有聲，還花7年成功爭取老人年金，也關切營養午餐議題、照顧弱勢族群。

韓國瑜也說，雖然黃金周時間寶貴，但首站就要來北投士林幫汪志冰加油打氣，也拜託大家集中選票，支持汪志冰。現場民眾也排隊熱情搶拍照，一起喊凍蒜，炒熱現場氣氛。

有媒體詢問是否覺得韓國瑜只來一下，效果有限，汪志冰表示，韓國瑜時間緊迫，還是有擠出現場來現場，當然希望他可以多待一下，但還是要顧及他有其他行程要幫忙，都可以理解。

至於會否擔心找韓國瑜來，拉不到中間選民，只能拉到深藍，汪志冰表示，選舉要海納百川，不管是支持韓國瑜或不支持的，都希望能催出各種票源。至於是否擔心民進黨會繼續打烏賊戰，汪則強調，拜票時每個人都提醒她，也會謹慎防範可能有的奧步。