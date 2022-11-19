磁性元件產品隨主要客戶加大應用於WiFi6/6E無線設備等產品，且新增日系遊戲機及歐洲網通客戶PoE類變壓器磁性元件、LAN類網路變壓器磁性元件等訂單，加上歐洲新通路無線充電模組訂單逐步開花結果，聯寶(6821)正向看待未來營運，預期營運可望向上攀升。

網通客戶對於公司各款磁性元件的需求增加，帶動整體營運規模持續放大，聯寶今年前3季合併營收為3.95億元、年增5.5%，加上業外匯兌利益收入0.4億元，稅後盈餘0.52億元，每股盈餘為1.84元，前3季獲利已大幅超越去年全年水準。

就各產品來看，今年前3季PoE類、xDSL類、LAN類變壓器磁性元件產品營收比重分別為46.2%、21.2%、21.6%，其中PoE類變壓器主要得益於2021年來公司積極開拓5G用戶端擷取設備(5G FWA)、AP Router、IP Phone等新應用PoE轉型市場範疇，在良好的出貨動能下，前3季業績年增15.6%；LAN類變壓器則受惠於IP STB機上盒、WiFi 6/6E市場蓬勃發展，且9月起日系遊戲機大廠開始出貨，隨著新訂單量產出貨逐步爬升，帶動公司LAN類變壓器前3季業績年增6%，並推進公司東莞廠的產能稼動率進一步攀升，創造聯寶整體營運規模穩健放大。

聯寶也積極落實產品組合的調整、各項成本費用支出嚴控、產能製程效率優化等成效展開，加上匯兌利益收入，今年前3季營業毛利率、營業淨利率、稅後淨利率分別達31%、7%、13.1%，呈現三率三升。

展望未來，聯寶表示，以目前在手訂單來看，除各項磁性元件產品隨著主要客戶加大應用於WiFi6/6E 無線設備、Cable 產品、5G FWA固網無線接取設備等滲透率提升、出貨暢旺外，新增日系遊戲機、歐洲網通客戶PoE類變壓器磁性元件、LAN類網路變壓器磁性元件等，以及歐洲新通路無線充電模組新訂單皆逐步開花結果，正向看待未來營運，預期營運可望向上攀升。