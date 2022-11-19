北市議員徐巧芯近期狂追民進黨和幫派的關聯。她今質疑，威震集團董事長吳明達至少涉嫌4起槍擊案，曾與桃園市長鄭文燦、民進黨台北市長候選人陳時中同桌吃飯。陳時中昨否認表示「同桌吃飯過的人不知道幾萬人了」，而今日黃珊珊則再強調是否有人在幫陳時中操盤，當選市長後恐成背後靈，更酸陳時中「一個叫他拍在廁所偷窺廣告都照做的人，最後就變成一個魁儡。」

針對徐巧芯爆料，陳時中競總駁斥，強調陳時中是受邀出席「澎湖海文教醫學慈善基金會」的慈善春酒晚宴，並不認識吳明達。

黃珊珊表示今上午前往榮濱市場掃街拜票，會後受訪被問及民進黨新黑金政權，黃珊珊先表示，最簡單方法，不要投黑也不要投貪，全部都投給黃珊珊。 後黃說，重點是陳背後站了什麼人要說清楚，是不是有人幫他操盤。

黃珊珊隨後呼籲市民，這些人在陳時中當選市長後，會不會是陳的背後靈，隨後大酸，他是一個人家叫他拍在廁所偷窺廣告都照做的人，最後就變成一個魁儡，什麼都會照做。

媒體後問及，陳時中受訪稱國民黨籍候選人蔣萬安滿怕黃珊珊，所以才不評論黃珊珊，黃則表示，覺得兩個都很害怕自己阿，問陳時中的事情，他也沒有回應過阿。

黃珊珊昨日晚間與柯文哲合體直播，談及王世堅近期遭黨內同事以及網軍圍剿，柯文哲直說王世堅在民進黨的日子也不久了，再這樣下去民進黨一定會把他幹掉。更笑稱可以延攬王世堅加入民眾黨。對此黃珊珊今受訪僅表示，不用特別再去為難王世堅了。