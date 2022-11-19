專為視障朋友舉行的「我是你的眼」公益視障路跑，將在12月4日於高雄登場，不少視障跑者已提前與陪跑員展開訓練、培養默契，為即將到來的活動暖身。（柯宗緯翻攝）

專為視障朋友舉行的「我是你的眼」公益視障路跑，將在12月4日於高雄登場，不少視障跑者已提前與陪跑員展開訓練、培養默契，為即將到來的活動暖身。（柯宗緯翻攝）

知名餐飲品牌「正忠排骨飯」，董事長王致中特別準備1200份「潮排」排骨餐點的完賽點心，讓結束路跑的選手，能適當補充營養。（柯宗緯翻攝）

國人愛路跑，每年有數百場各類型路跑主題。現在則有全台首場，專為視障朋友舉行的「我是你的眼」公益視障路跑，將在12月4日於高雄登場，不少視障跑者已提前與陪跑員展開訓練、培養默契，為即將到來的活動暖身。

為鼓勵視障朋友參加路跑，這次也有各界熱心參與，知名餐飲品牌「正忠排骨飯」，董事長王致中特別準備1200份「潮排」排骨餐點的完賽點心，讓結束路跑的選手，能適當補充營養。

另外，高雄市刑大大隊長洪松田、高雄鼓山分局分局長蔡鴻文，也在主辦方籌備賽事期間給予協助，活動當天也會在現場，設置攤位向民眾宣導犯罪預防，路跑動線，也仰賴辛苦員警交管。

「我是你的眼」公益路跑主辦單位高雄市馬拉松協進會表示，此次路跑活動，分別依5K、10K、21K，規畫3條路線，將從翠華路出發，一路沿鼓山路，到蓬萊路進行折返。

然而，10月初高雄國際自由車環台賽，當時配合賽事封路交管，大塞車引發不少民眾抱怨，這回公益視障路跑，因參加活動跑者，視障朋友眾多，為了維護視障朋友，與陪跑員的安全，交管時間勢必會較長，主辦單位特別向用路人提醒，若有出門建議先行改道，避免耽誤寶貴時間。