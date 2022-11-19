台灣公廁一般會直接標明男女廁，或以穿裙裝或褲裝的小人圖示辨別。一名日本男網友分享，出國急需使用廁所，到公廁門口卻發現門上只標註了「H」和「D」這2字母，讓他突然不知道要開哪個門才對，最後只好求助店員。貼文引起網友討論，內行網友解答說，H是男廁，D是女廁，一般在德語系國家常見這樣標誌。

一名日本男網友近日在推特（Twitter）上PO出一張照片說，在國外突然急著要上廁所，結果跑到公廁前面，一看到門口的標誌卻楞住了，不知道哪一間是男廁，只好跑出去尋求店員的協助。

從畫面中可見，公廁的門口上面分別貼著「H」與「D」的英文字母，乍看之下，完全無法辨別哪一個是男廁，哪一個是女廁。

貼文引起網友討論，不少人表示，屎在滾的時候，遇到這樣的狀況，真的會很崩潰，怎麼不乾脆貼個穿裙子和西裝的小人來區別就好呢？另有內行網友解答說，「H」是「Herren」的縮寫，指的是男士；「D」則是「Damen」的縮寫，指的是女士，在德語系的國家大多是這樣標註的。