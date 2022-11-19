大陸網路巨頭騰訊17日在港交所公告，董事會決議據2019年計畫，於2022年3月向至少6600名優秀員工，授予發行共935.09萬股獎勵股份，估算平均每人能獲得41.4萬港元（約台幣165萬元）。

快科技報導，騰訊控股17日股價收在292港元，自上月最低點強勁反彈約48%。騰訊表示，此次發行的目的，主要是嘉許獎勵人士所作出的貢獻，並吸引及挽留本集團持續經營及發展所需的人才。本次股份發行不需要取得任何股東的進一步批准。

騰訊2022年第三季度營收1400.93億元人民幣（下同），較去（2021）年同期衰退2％，但降幅收歛，淨利潤399億元，年增1%，終結連續四個季度下滑趨勢。收入方面，增值服務年減3％至727億元，其中占比最高的大陸市場遊戲收入大幅下降7％至312億元，降幅創新高。

騰訊第三季業績淨利潤由減轉增反映業務精簡化及成本措施發揮成效，但主力業務收入衰退幅度擴大成隱憂。為此，除精簡內部架構外，騰訊持續縮減外部投資，繼京東後，此次分紅式減持美團多數股份當股利。