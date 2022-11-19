國民黨新竹縣長候選人楊文科把握選前倒數的黃金周末，18日晚和19日早上先後前往新豐鄉夜市和市場，與爭取連任的縣議會議長張鎮榮合體掃街拜票，2人選舉號次均為4號，以「做4連線」爭取鄉親支持，熱情攤商送上肉粽和蒜，祝福「包中」、「凍蒜」！

新庄子夜市鄰近新豐鄉公所，18日晚間熱鬧滾滾，楊文科與張鎮榮、鄉民代表候選人甘淑娥等人前往拜票，受到攤商和民眾的歡迎，還有不少年輕人和楊文科自拍，顯見楊文科的人氣，楊文科也一一和攤商握手致意，祝賀生意興隆，實地感受夜市的景氣。

19日一早，楊文科馬不停蹄前往新豐鄉鳳蓮宮上香後到新豐市場掃街，再到新庄子市場，並在永寧宮上香祈福。楊文科說，他祈求選舉順利，及在疫情之下，縣民都能夠平安、順遂。

楊文科、張鎮榮及爭取連任的新豐鄉長許秋澤團隊前往2個市場掃街，新庄子市場在新豐鄉長許秋澤任內，逐步進行耐震補強，提供鄉親更舒適的購物環境。

楊文科表示，新豐鄉人口持續成長，4年增加逾1700人，他也積極建設新豐鄉，除了翻轉最毒海岸線成最美海岸線外，也因應新豐鄉山崎地區人口成長，積極計畫擴建松林國小、協助鄉公所興建非營利幼兒園，興建連結至桃園市的雙新自行車道，未來可串聯坡頭、鳳坑漁港及濱海觀光廊帶，打造綠色海岸風景遊憩區，使新豐鄉更加繁榮。

此外，楊文科提提的十大交通基礎建設計畫，有兩項與新豐鄉串聯，其一為台1線替代道路，可紓解往返竹北、新竹市區的車潮，另一為連接台61和台15的聯絡道，未來完工能讓新豐鄉交通更加四通八達。