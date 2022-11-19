吳姍儒(Sandy)懷孕長達7個月的時間，肚子已可見到隆起。過去她時常透過社群平台曬出生活點滴，也讓關注她近況的粉絲們能夠見到她最近的一舉一動。豈料，一向好脾氣的她，昨（18）日卻在IG上曬出「氣到比凸」的限時動態，讓網友相當好奇是發生什麼狀況了。

近年來，詐騙集團猖獗，冒名詐騙的事件更是層出不窮，不少藝人、明星都深受其害。在主持領域上大放異彩的吳姍儒也不例外。昨（18）日，她在IG上更新限時動態，指出被詐騙的事情氣到哭笑不得的故事。

吳姍儒在限時動態中表示，有不少人問她有沒有代言刮鬍刀，讓她相當驚訝。她指出「沒有鬍子怎麼代言刮鬍刀，太史丟鼻了！」並呼籲網友要看清楚自己在IG／FB上貼出的代言資料，不要盲目相信那些看起來品質就很差的爛廣告。在圖片的最末端，還以「凸」字來彰顯自己的憤怒。直言「不要相信那些爛東西！史丟鼻！！！」

事實上，近年來詐騙手法日新月異，讓許多粉絲們防不勝防，掉入了詐騙集團為粉絲們編織好的陷阱。諸如邀入粉絲團分享投資資訊，或是販賣所謂的「福利商品」吸引粉絲買單，更有人冒名頂替名人後，向粉絲們索求昂貴禮物。讓粉絲的荷包損失慘重。對此，藝人也紛紛在社群平台上發文呼籲，並提到許多辨別真假的方法，以求粉絲們能睜大眼睛好好看清楚，別再受騙上當了。