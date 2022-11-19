吳皓昇在女兒出生那刻就變女兒傻瓜。（民視提供）

藝人文汶和吳皓昇結婚4年，終於在昨天（18日）早上8點，剖腹產誕下千金「模模」，女兒出生51公分、3300公克，模樣相當可愛，吳皓昇說超像媽媽的，女兒超美，也說從女兒出生的那一刻起，自己就成為「女兒傻」。

吳皓昇表示前天就帶文汶先到醫院待產，兩人都相當興奮，都很期待迎接兩人的新生兒。昨天早上一聽到女兒哭的聲音，兩人還沒抱到小孩，就感動到眼淚直流。

吳皓昇表示以前拍戲都是抱別人的小孩，現在抱自己女兒感覺好神奇，內心很激動及澎湃，後來聽到女兒哭不停，吳皓昇就對她說「不要哭喔，乖！爸爸媽媽都在這裡」，結果女兒就停止哭泣，而拼命想要張開眼睛看他們。

吳皓昇笑說自己「中年得女」，相當幸福，也安排到月子中心住30天，要讓老婆文汶專心坐月子，好好休養懷胎十月的辛苦。他表示很感恩剛好文汶要生產的這段期間，主演的八點檔《市井豪門》剛好角色休息中，可以專心陪伴老婆生產，學習幫寶寶洗澡，大讚這一切都是最好的安排。