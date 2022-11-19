台股本週守穩14500點的整數關卡，電子股仍是盤面交投重心，台股週線連三紅；回顧本週台股週線持續上漲497.43點，週線漲幅3.55%，單週日均量2700.35億元。三大法人動向再度呈現外資與投信連袂回補，自營商逢高獲利了結局面，外資本週連二買，單週買超金額782.62億元，投信法人同期回補38.27億元，連續第22週以行動力挺台股，自營商則是連二賣，本週賣超186.04億元，金額較上週再放大，三大法人合計買超634.85億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，這波台股彈升主要是由之前超跌的科技股領漲，且資金集中在電子零組件、半導體、光電等產業，根據統計，台股自10月25日低檔反彈以來，加權指數大漲14.52%，電子指數更是強彈20.13%，遠優於金融與傳產同期6.13%、6.95%漲幅。由於短線漲幅已大，指數迅速從跌破各天期均線回升至半年線附近，但傳產與金融欲振乏力，後續可能有回測季線壓力，指數將呈現高檔震盪。

安聯台灣科技基金經理人潘育憲表示，這波台股反彈，具有兩大意義：一是美國10月通膨數據優於市場預期、可視為通膨下降趨勢已在發生、不易反轉的正向指標；一是近兩年讓外資一直大力調節台股的地緣政治因素，亦受惠國際大型投資機構決策，讓國際資金對台灣產業投下肯定票，等同讓市場吃下一顆定心丸。

孫傳恕表示，美國聯準會升息步伐於12月有望和緩，且美國經濟明年軟著陸機率較大，考量目前台股投資情緒隨美股轉佳，搭配資金同步回籠，11月以來加權指數單日日均量維持在2300億元水位之上，只要電子指數維持相對強勢，有利於第四季作夢行情開始啟動並延續至明年首季，預料具有基本面、前景能見度高、營運展望具成長性之類股將率先受惠。

至於看好類股與產業，孫傳恕說明，相較於終端電子消費需求持續面臨高庫存挑戰，今年車用半導體供不應求情況，受惠於消費晶片產能釋出而趨緩，預期車用電子訂單與需求將持續呈現滿載至2023年。根據研究機構DIGITMES預估，全球電動車滲透率將於2025年達到33.5%，且以55.4%的年複合增速成長，將挹注台灣車用電子供應鏈直接受惠。

潘育憲表示，就資金面而言，正向的是，不論就國內長線資金如基金等資金，還是海外長期資金，持股部位仍相對較低；尤其是科技股部位也相對偏低；此外隨著這波反彈，融資餘額卻在往下降，對資金面亦可正面看待。

以半導體領域為例，安聯投信台股團隊表示，過去在疫情時間累積過高的庫存及超額下單，庫存調整仍在進行，雖有部分廠商樂觀看待最快明年第一季就有機會出現反彈，但我們追蹤晶圓代工投片狀況，多數廠商仍在下修訂單，反映對於終端需求的不確定性；不過也發現下游組裝廠已開始採急單方式添購零組件，顯示終端產品庫存堆積已有改善，產業谷底將至，有利市場信心的回穩。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，台股近期有望受惠市場回溫情緒，故在布局上可以將部分防禦型部位，轉至成長、攻擊型部位，並在盤勢區間震盪逐步盤堅的過程中，伺機增加部位；題材上，以選股為重，因此建議以明年仍具成長利基的標的為優先布局題材，如伺服器、 AIOT、半導體、EV、網通及車用電子等。