選舉進入黃金周，台中市長候選人蔡其昌19日回防海線大本營指出，大家很期待海線能出一個市長，他要為台中家鄉來打拚。另外，他也批國民黨主席朱立倫昨晚在造勢晚會謾罵，不就是盧市長口中所說的，選風敗壞的選舉嗎？盧陣營則呼籲，無論選情多麼緊張，都要正向選舉，為孩子做榜樣。

蔡其昌今天一早前往大甲市場拜票，隨後再趕赴清水進行車隊掃街，馬不停蹄在家鄉積極催票。他說，海線能不能出一個市長，大家對他很期待，他要為台中家鄉來拚。另選戰已進入黃金周，是否考慮辭立委？蔡其昌則說「這不是回答過了。」

蔡英文總統晚間將南下輔選，蔡其昌說，蔡總統多次到台中，代表她希望能選出一個跟中央合作的市長，這些年來，盧市長跟中央處在對抗關係，很多重大建設上，不積極跟中央合作，台中的大建設都延宕，捷運、會展中心等。一個選擇跟中央對抗的市長，不能帶給台中幸福，自己則選擇合作，會從中央爭取更多資源建設地方。

針對昨晚朱立倫在造勢晚會上批評「蔡英文總統稱『投給民進黨才是民主』，這是全世界最大的笑話」等話語。蔡其昌說，針對一個黨主席只會謾罵，不是選民所樂見的，這種謾罵，不就是盧市長口中所說的選風敗壞的選舉嗎？他們自己在放火，到處喊救火，到處打人喊救人，盧市長總是展現出虛假的驕傲。

盧秀燕競選總部低調回應，選舉進入倒數時刻，各方都要把握時間積極爭取市民朋友的支持，盧秀燕市長昨晚在豐原造勢再次呼籲「無論選情多麼緊張，都要正向選舉，為孩子做榜樣」，並呼籲市民朋友1126站出來，支持盧秀燕，一起攜手守護台中。