青潭公園-透過地形變化與自然素材運用，讓兒童培養創造力，也讓兒童在遊戲中接近大自然。（景觀處提供）

聯合國將每年11月20日訂為「國際兒童日」，旨在增進全世界兒童的安全，提高兒童自我保護的意識，改善兒童的福利。新北市政府積極推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，目前已完成164處公園，數量居全國之冠，在遊戲安全的基礎下，持續建設特色多元、共融友善的兒童遊戲場，提供更好玩、更有益兒童成長發展的遊戲環境。

新北市景觀處表示，遊戲就是兒童的生活日常，也是成長階段重要的學習途徑，可促進肢體、認知、社會能力等各項發展，透過模仿學習來理解世界。對於兒童遊戲權的保障，提供不同能力的兒童，平等與學習、尊重與包容的機會。

市府結合各局處、區公所、特公盟及身障童盟等公民團體，推動改造特色共融和全齡化公園，除了注重兒童表意權，讓兒童參與規劃自己想要玩的公園外，也讓不同年齡及能力需求的兒童，體驗多元的遊戲挑戰，充分發展身體動作、認知及社會能力，在遊戲場空間及設施，走向特色化及豐富性。

如新店區最新完工，具有特色自然生態的青潭公園「探險青蛙」主題遊戲場，透過地形變化與自然素材的運用，可讓兒童培養出創造力，在遊戲場所中營造自然環境感受，也讓兒童在遊戲中接近大自然。

值得一提，公園採用小礫石鬆散材料鋪面的特殊設計、沙坑遊戲區，可增進兒童感覺統合發展中的「觸覺」，在外在刺激的過程中，達到身體與心理放鬆的功能。園內增設的原木繩網攀爬，可增進兒童感覺統合發展中的「本體覺」，刺激全身肌肉關節的屈張、拉伸等協調能力，有益於鍛鍊兒童專注力、手眼協調、安定感的功能。也有適合幼齡兒童的滑梯、鞦韆等遊具，可增進兒童感覺統合發展中的「前庭覺」，透過擺盪、加減速等運動感知、增進平衡感、肢體動作等能力，讓不同年齡的孩童都能盡情玩樂。

景觀處表示，市府積極打造友善、平權的公共場域，在各行政區打造共融式公園，提供親子安全、舒適的活動空間及設施，鼓勵市民朋友可以出門走走，在家附近的公園就能創造美好回憶！更多公園資訊可至官網查詢，歡迎來新北，玩公園！