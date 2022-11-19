北市議員候選人林佳瑋17日踢爆，北市基層消防員被動員出席無黨籍候選人黃珊珊造勢場合，黃珊珊競選總部則批評這是子虛烏有的指控。林佳瑋強調非單一個案，也將檢舉函和相關證據，正式交給給監察院、法務部廉政署、以及台北市政風處。對此黃珊珊僅回應，選舉到末期都會有這種奇怪的指控，該查就查。

黃珊珊表示今上午前往榮濱市場掃街拜票，會後受訪被問及動員消防員爭議，黃表示選舉到末期都會有奇怪的指控，況且造勢晚會是公開資訊，不能去管跟他人跟朋友聊天的狀況，有狀況就送監察院，該查就查。

黃珊珊明晚將於基隆路一段52號「台泥停車場」舉辦大型造勢活動，媒體問及是否有政壇大咖將出席力挺，黃珊珊僅賣關子表示，大家看轉播或到現場來就知道了，拭目以待；據悉，親民黨宋楚瑜並不會出席。而選前最後一週的陸戰計畫為何，黃則表示，每一個地方都要去，不會把選民先分類，全部都要爭取。