加密貨幣交易所FTX申請破產震撼市場，中心化交易所的資產流向亦被放大檢視，台灣三大加密貨幣交易平台「ACE王牌集團、MaiCoin集團與幣託集團」於第一時間皆發出公告，說明FTX事件並未對營運造成衝擊，並且著手討論如何穩定用戶與市場信心。

國內三大交易所達成共識：1.將儘速提出由第三方公正單位認證的資產證明；2.基於關懷與保護用戶原則，促進相關公協會籌備FTX事宜，提供影響用戶申訴與建議管道。

ACE王牌交易所指出，公司註冊在台灣，提供新台幣與加密貨幣的交易平台。ACE擁有雙保險，由「凱基銀行100％新台幣價金信託保管」及 「CYBAVO加密貨幣錢包系統」透過諾德保險經紀，保障客戶加密貨幣資產託管。ACE更委託專業會計師事務所針對用戶所有資產進行稽核，絕不挪用客戶資產，也不做高槓桿與高風險操作，並向用戶保證所有在ACE內的資產安全無虞，經會計師覆核相關證明，也將在未來幾周公布。

aiCoin數位資產交易平台與MAX數位資產交易所表示，始終以「主動遵法合規、積極保護用戶、審慎嚴控風險」作為營運最高指導原則，雙平台皆未曾上架代幣FTT或其他與FTX直接相關的數位資產。惟FTX.com為該集團為避險與流動性管理而有業務往來機構法人之一，目前在FTX.com曝險餘額約為美金價值260,546.07元，對該集團營運及客戶資產安全不構成任何重大影響。

BitoPro幣託交易所指出，業務為協助用戶間的現貨搓合交易，因此一切營運不受到FTX事件影響。BitoEX幣託錢包因協助用戶方便買幣，採取分散式採買策略，預留少許資金分散在世界各大交易平台；而當上周國外研究機構報告示警FTX出現異常狀況時，幣託便已暫停在FTX上的交易，並將資金回撤，使風險降至最低。