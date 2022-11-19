高雄經典老店汕頭泉成回來了！近日在高雄夢時代展店，推出優惠活動。（柯宗緯攝）

高雄經典老店汕頭泉成回來了！近日在高雄夢時代展店，推出優惠活動。（柯宗緯攝）

高雄經典老店汕頭泉成回來了！近日在高雄夢時代展店，推出優惠活動。（柯宗緯翻攝）

高雄經典老店汕頭泉成回來了！近日在高雄夢時代展店，即起至11月20日推出超值優惠活動，上午12時前20組客人可享個人鍋套餐第2份半價。此外，11月21日至11月30日平日上午 12 時前4人同行1人免費（不限組數），第3波加碼送凡開幕期間來店用餐 即贈滿仟送佰折價券。

創立於民國32年的汕頭泉成火鍋，以招牌扁魚湯底、大份肉盤、澎派海鮮盤、手作沙茶醬深受好評，讓許多品嚐過的高雄人一輩子 回味。汕頭泉成二代店「汕頭泉成沙茶潮鍋」以「老味道新潮吃法」為概念，傳承老店鍋物精髓，鍋 物、餐點、用餐體驗再升級。

今年適逢汕頭泉成 79 週年，汕頭泉成沙茶潮鍋首度進駐在眾多餐飲品牌雲集的夢時代購物中心以 2.0 版本隆重登場，為火鍋迷們獻上經典不敗的汕頭扁魚風味鍋底、美味肉品、豪華海鮮船的個人鍋物套餐，搭配汕頭泉成招牌手作沙茶醬，每口都令人回味。

業者指出，個人鍋物套餐只要398元起，14 種肉品搭配8種鍋底任選，肉品 6、9、12 盎司三種份量一次滿足小鳥胃跟大胃王的需求，若想品嚐澎湃的海鮮鍋物也可選用單人精緻套餐 458 元起或雙人歡樂套餐988元起。

汕頭泉成沙茶潮鍋 2.0 全新亮點，首次推出百匯自助吧吃到飽，超過30種以上美味熟食、季節鮮蔬、精選火鍋料、冰品及飲料無限取用，滿足每位鍋鍋控的味蕾。