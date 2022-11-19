今（19）日是選前黃金周，所有候選人都做最後衝刺，希望爭取選民支持。不過國民黨新北市三蘆選區市議員候選人王威元指出，三蘆本屆為15搶9，選情十分激烈，他呼籲民眾，投票還是要看「施政成績單」。

王威元表示，三蘆本屆有3名新人來勢洶洶，不僅有行政歷練以及政黨奧援，再加上時代力量、民眾黨、新黨派出來的候選人，帶給該選區7位爭取連任的現任議員不小的壓力，毫無鬆懈的本錢。

面對本屆三蘆區有如「死亡之組」一般的激烈選情，同樣要爭取連任的王威元則是認為，選民投票還是要回歸選舉本質，也就是「選賢與能」，不用考慮出身也不看背景，端看候選人以往政績，慎選值得「信賴」的候選人，還有可以打聽其風評，觀察最貼近自己生活的候選人，彼此想法會較相近。

王威元說，「政績會說話！」自己從基層里長做起，而且在議員任內早在政府全面安裝冷氣前，就已經率先爭取三光國小、光興國小、正義國小、厚德國小、五華國小等學校裝冷氣。

另外，他也強調自己推動原本地圖空白的疏洪道，變成享譽全國的熊猴森樂園，成為三重地標，去年更加碼爭取海世界水樂園， 四年任期增加公托、加碼青年租金、改善人行道以及推動全國首創老屋換居計畫，腳步未曾停歇。