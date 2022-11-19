前總統馬英九與國民黨基隆市長候選人謝國樑19日上午掃街拜票前，先來個「勝利之握」。（張志康攝）

前總統馬英九19日上午陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑，在基隆市七堵南興市場進行掃街拜票。謝國樑表示，選前剩下一個星期的時間，懇請馬英九與他握手，讓他感覺勝利在望，他稱之為「勝利之握」！

先前民眾黨新竹市長候選人高虹安，在受訪時戲稱她國中接受市長獎時，曾與馬英九握手，也許是因為「死亡之握」才會導致她政治生涯如此可怕。但謝國樑表示，距離選前只剩下一個星期，與馬英九握手，讓他感覺勝利在望，因此他稱之為「勝利之握」。

謝國樑受訪時，提到對手蔡適應18日曾在臉書發文，痛批他假造二信學歷，並惡性動員二信員工及二信師生。對此，謝國樑表示：「我們要快樂選舉，不回答這種負面批評。」他認為，相關的問題他18日都已做過說明，日前他的造勢晚會，堪稱是基隆市歷年來最成功的造勢，也有圖為證。

至於日前為他輔選的前高雄市長韓國瑜發言，遭基隆市府痛批一事，謝國樑表示，韓國瑜與他的原意是要關懷基隆的弱勢族群，因此，除市府提出的中低收入民眾外，還包括了身心障礙的2.1萬人，以及邊緣戶、失業、失婚等民眾，都需要政府的幫助。