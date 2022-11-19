台南一名小三男童因期末考未考100分，在教室不斷說「死定了、死定了」，母親一問才知道，父親稱少一分要打一下，父親事後果然暴怒，母親則事前幫他包尿布、裹護膝減少傷害，男童後來趴在地上遭水管抽打屁股，母親最後聲請保護令，法官認為該父親在管教上有許多固著、堅持想法，判核准通常保護令2年。

判決書指出，男童今年1月13日考完第一天考試後，回家對母親說「國語考98分，自然考94分，怎麼辦？」希望媽媽能將分數改成100分，他才不會受罰，母親聽完即告知導師，後來由輔導老師介入，隔天男童第二天考試完後，深情緊張地不斷念「死定了、死定了」，母親即通知父親，希望能有方式改善男童情形。

但父親卻說「真是白念了，每晚念的那麼辛苦，比別人考前才念才考70分的還不如」，還在電話中怒斥男童「為什麼會考不好？回家要處罰。少一分打一下」，還要母親去買參考書自修，強調男童已沒有任何資格談論條件或娛樂，後來母親幫男童穿上尿布，因為男童要在車庫跪著等父親，母親幫他小腿裹護膝。

後來男童被父親要求趴在車庫地板上，遭水管抽打屁股訓誡；1月20日時父親接到電話稱有人通報家暴，要妻子查出是誰通報，說要給對方好看等話，母親後來幾經溝通無效，還被對方趕出家門，父親還強制將男童留在家中，不讓他去外公外婆家，母親最後聲請保護令。

父親向法官辯稱，當初男童因沉溺打電話而疏於學業，男童說學業很簡單、不會受影響，他才會約定若沒4科都100分，少1分就打1下，處罰是為了讓孩子明白不宜妄言承諾，他也承諾以遇到意見相左時，會先迴避稍做冷靜，避免不當管教發生；但社工認為父親在管教上有許多固著、堅持的想法，且對於母子有高敏感反應，不認同自身暴力行為，判處核准通常保護令2年，父親需在2年內完成認知教育輔導。