26歲香港旅遊節目主持人梁凱晴來自台灣，曾就讀北一女和政大，她多年前簽入TVB，今年8月約滿不再續約，近日她曬出新動向，宣布加入HOY TV擔任《亞洲TOP TEN台灣篇》主持人，她更大方分享自己穿比基尼在泳池畔以上帝視角拍攝的辣照，渾圓上圍和纖腰長腿一覽無遺，引來眾多粉絲熱情回應。

梁凱晴和去年港姐選拔的亞軍梁凱晴撞名，但她出道成名更早，父親是香港人、母親則是台灣人，2017年梁凱晴獲邀參加台北世大運開幕典禮，擔任肚皮舞的表演嘉賓，她不僅外型亮麗，還是高學歷正妹，接連就讀北一女和政大東方語文學系畢業。

梁凱晴坦言自己從小就有明星夢，某次看到TVB的招募令便決定報名，最後入選成為旅遊節目《3日2夜》的主持群，今年8月她宣布從TVB畢業，直言：「回首這五年來經歷各種開心、感動、期待、興奮、傷心、害怕、無奈、廢到笑 、辛苦到崩潰、嚇到暈眩，這一秒覺得時間過得真的很快。」並表示當年還在念書時就出道，因為電視台的機會有了豐富的回憶，未來會繼續往演藝圈打拚。

近日，梁凱晴宣布新東家有著落，已簽約HOY TV繼續擔任台灣篇的旅遊節目主持人，首集將在本月21日晚上9時播出，更表示：「冬天拍泳池依然笑得很開心」。而她接受《香港01》專訪，被問傳出先前她在TVB後期被「冷藏」，梁凱晴表示其實也不算被冷落，因為節目還是有不斷被重播，只是被粉絲問到什麼時候會有新節目，卻沒答案可以回答比較難過，並正能量表示這一年利用時間做了很多事，開蛋糕店、考國外研究所，難得有時間休息好好整理步伐也不錯。