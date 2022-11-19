九合一選舉進入倒數階段，台北市牙醫師公會前理事長葛建埔昨(18)日直言，絕對不支持陳時中，但他提醒，民進黨支持者是行動派，一定會出來投票，所以只要「投票率低」，陳時中就有可能會當選。

葛建埔昨日接受媒體人黃暐瀚節目《POP撞新聞》專訪提到，不管醫界、牙醫界或法律界，支持藍營的在醫界跟牙醫界是少數。葛建埔認為，民進黨支持者是行動派，一定會出來投票，但國民黨支持者是理想派，覺得不滿或天氣不好就不出來投票，因此，只要投票率高，藍營會贏；投票率低，藍營不會贏。

當葛建埔被問及，支持陳時中嗎？葛坦言「我絕對不支持他」。葛建埔也不認為陳時中會對他秋後算帳，因為民主時代大家應該有一定的風度。

葛建埔提到，好的領導人不是看他在太平盛世做太平宰相，而是看到危機時做的危機處理。他舉例，陳時中在鹹豬手事件的處理完全不及格，最後還硬拗到把自己搞壞。至於防疫危機處理部分，葛建埔也直言，從頭到尾是荒謬。

葛建埔認為，在疫情期間台灣曾面臨「四缺」，包括口罩、藥品、疫苗以及快篩，因此，針對陳時中防疫表現，葛建埔給了49分的分數。葛建埔認為，醫界都知道是怎麼回事，也都知道缺什麼東西，但問題是講出來的人都被攻擊了。

葛建埔說民進黨基本盤就在那裡，跑不掉。葛建埔直言，若無黨籍參選人黃珊珊票越集越多，國民黨參選人蔣萬安就可能會輸。