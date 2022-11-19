民進黨新北市長候選人林佳龍昨推競選CF，並向新北市長侯友宜喊話。林佳龍今表示，這支影片說出了市民、國人的心聲，感動很多人，「我們產生了很大的影響力」。

林佳龍今在立法院長游錫堃陪同下，前往板橋車掃，他受訪時表示，新北市長選舉對民進黨來講是場艱困選戰，而他接受蔡英文總統跟民進黨的徵召，承擔起這個責任，四個多月以來都全力以赴，也非常團結，感動很多的人，現在是最後衝刺階段，他會全力以赴，爭取最好的開票結果，「從游錫堃8年前參選新北市長就知道，投票率高低是成敗關鍵，希望大家都出來投票，不讓遺憾再發生」。

林佳龍強調，身為市長要傾聽人民需要，以此出發來施政，而不是只是講好好做事、依法辦理，這種沒有溫度、甚至冷酷無情的執政，可以說是一種官僚政治，有些面相甚至呈現行政獨裁，還帶有威權心態。

林佳龍認為，昨天推出的競選廣告感動很多人，因為說出了新北市民跟國人的心聲，也因此在短短時間影片已經有近10萬人觀看，轉傳分享的也有上千人，「我們產生很大的影響力，球是圓的，只有開票才會知道選舉的勝敗」。