美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Sam Paparo）今天表示，中國已列裝射程更遠的新式「巨浪-3」型彈道飛彈於6艘核動力潛艦上，能在更靠自家近岸打擊美國本土。

美國媒體指出，這是美方首度公開證實巨浪-3（JL-3）已於共軍服役。

帕帕羅在華盛頓一場會議告訴軍事媒體：「中國的6艘晉級潛艦現已裝備巨浪-3洲際彈道飛彈，用以嚇阻美國。我們密切注意這些潛艦。」

五角大廈在一年前的中國軍力報告指出，中國人民解放軍海軍最終將有能力在自家岸際水域瞄準美國。

不過帕帕羅不願說明共軍這6艘晉級彈道飛彈核潛艦有否接近過夏威夷執行「嚇阻巡邏」。

美國「國會研究處」（CRS）一份報告估計，前一代的巨浪-2（JL-2）潛射彈道飛彈射程約7200公里，讓中國潛艦能在自家近岸打擊到部分美國阿拉斯加地區，若要打擊美國東岸，共軍潛艦就必須冒險跑到夏威夷東側水域。

但按美軍戰略司令部司令李察（Charles Richard）今年3月在聯邦參議院軍事委員會裡的說法，射程更遠的巨浪-3會改變全般態勢，讓中國在安全的南海堡壘就能打擊美國本土。

此前一些新聞報導稱巨浪-3的射程超過1萬公里。（譯者：陳亦偉）1111119