民進黨新北市長林佳龍申請到板橋區新府路路權，也象徵選前之夜路權爭議告一段落，不過林佳龍今天受訪時仍不滿表示，過程中看到官僚作風，但他也強調，既然申請到路權，那就會把選前之夜辦好，讓更多人來參加。

板橋區公所18日邀集相關單位會勘，原則同意林佳龍競辦針對新府路路權的申請，林佳龍今天受訪時表示，板橋是新北市府的中心，交通也是最便利，包括土城、樹林的各方鄉親，都會來板橋參與活動，所以當然希望在板橋辦選前之夜，讓更多人參加。

林佳龍說，國民黨長期都占據板一廣場，是黑箱作業、球員兼裁判、為自己量身訂做，而民進黨以前在區運路上辦選前之夜，這次卻申請不到，只能提出替代方案，而新北市府原則同意，「過程看到行政官僚的作風」；林佳龍強調，既然申請到路權，那就會把選前之夜辦好。

林佳龍提及，8年前游錫堃辦選前之夜，也是被逼到沒有退路，最後甚至被舉牌警告，還被發傳票，「這段歷史在這次也是重演，我們為了要讓人民有知的權利，雖然退了一些距離，但還是堅持在區運路附近來辦」。

林佳龍重申，他相信交通動線、安全維護完全沒有問題，以前就曾經在區運路辦選前之夜，「這個只是他們要打壓的藉口」。