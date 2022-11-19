「清景麟超乎想像巨星時尚之夜」18日晚間登場，品牌形象大使徐若瑄也首度到高雄走秀，一襲白色露背裝超吸睛。（柯宗緯攝）

「清景麟超乎想像巨星時尚之夜」18日晚間登場，狠砸千萬元舉辦，除有400台無人機表演外，還有饒舌樂團玖壹壹熱情開唱，堪稱高雄建築史上單一場最燒錢的活動，而品牌形象大使徐若瑄也首度到高雄走秀，一襲白色露背裝超吸睛。

該場活動主要為高市小港建案「清景麟國家公園」熱身，清景麟建築團隊董事長林聰麟指出，這次清景麟就是要把前衛、科技、時尚的精神，導入營建業，同時融入創新規劃，而建築團隊在小港投資開發的「清景麟國家公園」，就是導入品牌精神的首案，預計明年農曆年後公開，開價約32萬到38萬元。

徐若瑄則說，這是她首度代言房地產，會答應代言就是因為清景麟與自身對於「家」的理念不謀而合。對她來說，家就是「心的安放之處」，不管房子大或小、是否豪華都不重要，重要的是裡面的人，住起來的便利與舒適，所有設計是否符合居住者的需求，能讓一家人和諧、舒適的共同生活著，這才是家。

而被問到未來兒子若要買房會給什麼建議，她笑說，雖然兒子才7歲還早，但希望他將來買房子，一定要留一個房間給她，「他應該會需要我，年輕人在外打拚工作，我有空就去顧孫子。」

此外，清景麟也大手筆邀請到曾經為星宇航空等多家知名企業設計制服的林尹培袞老師，擔任清景麟7大系列制服的設計總監，昨晚也由近20位凱渥名模，現場展演，另包括400台無人機表演、以及玖壹壹樂團表演等多項業界第一的創舉，吸引滿滿人潮參與。