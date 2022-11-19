選舉進入倒數，彰化地檢署積極查賄，日前才查到議員涉嫌買票遭逮，今天又破獲蔡姓村長候選人，涉嫌遊說親友蔡姓、陳姓、吳姓等6人，虛偽遷入戶籍至該選區，以取得投票權，訊後認蔡姓村長候選人涉犯《刑法》意圖使特定候選人當選等罪，諭知2萬元交保，其餘選民則獲緩起訴處分。

彰化地檢署表示，18日檢察官余建國指揮彰化縣警察局北斗分局、彰化縣調查站組成專案小組，查獲蔡姓村長候選人遊說親友虛偽遷戶籍至該選區，妨害選舉結果之正確性，訊後認其等均涉犯刑法第146條第2、3 項之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪嫌。

彰檢說，自本月8日起10日內，已經指揮警調發動偵查計20案，共詢訊問238人次，多次實施搜索、通訊監察、聲請羈押等方式強力執法，務求乾淨選風，強調2018年大選，彰檢總共發出1300萬元檢舉賄選獎金，只要嫌疑人被起訴，檢舉人先拿檢舉獎金1／4，判刑確定在獲得應得獎金，民眾可把握機會發揮道德良知，共同維護選舉公平公正。

檢察長洪家原呼籲，隨著投票日接近，選戰日趨激烈，各競選陣營切勿僥倖，包括發傳送不實文宣、訊息，或毀損破壞他人競選布條旗幟等，凡涉及任何違法，本署必定秉公處理、速查嚴辦，絕不允取任何金錢、暴力介入選舉，以維護選舉之公平公正。