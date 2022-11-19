交通規則一直是用路人既愛又恨的規範，有時希望它能確保自身的用路權益，有時卻又不得不為此付出錢財，超速更是其中的佼佼者，雖說超過規定的速限，勢必要繳罰鍰。然而，男星陳為民近日在臉書上PO文指出一張時速46公里遭開罰的紅單，質疑：「不合理的速限，就是刻意陷人違規的陽謀」，引發網友熱議，甚至連李婉鈺都說話了。

酷愛騎車的陳為民今日上午在臉書上PO文分享一張罰單，內容指出在新北市三重疏洪十二路，可見用路人以時速46公里的速度前行，豈料，該路段竟限制時速30公里，因而吃上罰單。對此，陳為民相當憤怒，指出訂速限是有科學方法的，所以交通部應該是專業部門，卻遇上這麼怪異的處罰，他強調：「不合理的隨性胡鬧亂訂速限！？小學生來就好了，還需要一個布（部）！？」字詞間可見他的憤怒。

陳為民曬出時速46公里被開罰的罰單。（圖／翻攝自臉書浪人幫 - 陳為民粉絲頁）

見罰單上不合理的速限規劃，讓他憤怒痛批：「不合理的速限，就是刻意陷人違規的『陽謀』。」並且指出道路權益，是公民所享有的合法權利。因此法規若是合理，自然「違規，認罰、沒問題。」可若是抱持著想要向民眾A錢的心態，那就容易使人質疑法規的訂定是否合理，「A前（錢），請A在我看不到的地方！道路平權，請給我合理的速限！」

膝關節和李婉鈺回應陳為民。（圖／翻攝自浪人幫 - 陳為民臉書）

貼文PO出後，讓不少用路人感同身受，還釣出網紅膝關節留言回覆，表示：「限制30公里這個速度真是。」更有不少網友留言回應，指出：「這種速限比通過工區速限還低？認真」、「我腳踏車拼（拚）一下可以過時速40喔！」、「這種速限擺明就是各地方政府要增加財政收入」、「合理速限的爭取很重要，幾米寬的道路，基本速限多少，國家要訂定標準。最低設定速限應該是40+10，不能讓地方政府胡亂設定，然後拼命開罰搶錢」，而李婉鈺也霸氣回文：「快了快了，等我回到議會！」