步道觀景平台，可眺望立霧溪下游河道曲流及太魯閣口。（太管處提供）

小錐麓東段，約450公尺，全線約30分鐘，可再連接砂卡礑步道。（太館處提供）

小錐麓東段線，生態豐富，不難發現台灣青山蝸牛、台灣盾蝸牛等。（太管處提供）

太魯閣國家公園「 小錐麓步道 」，適合一般民眾健行踏青，最近又新闢「東段線」，這條步道原為太魯閣族人，到太魯閣台地到砂卡礑間的小徑，因地形與錐麓古道相似而得名。小錐麓步道全段開通後，可串聯太魯閣台地經砂卡礑隧道到達砂卡礑步道，是個全新體驗。

因東段入口鄰近太魯閣遊客中心，太管處建議遊客將車輛停放於遊客中心區域，可減少停車困擾，還可增加一段自然體驗的樂趣。

小錐麓步道鄰近太魯閣遊客中心，有著蔥鬱的低海拔闊葉植物相及自然原始疊石階梯，由東段進入，從自然路面接上棧道階梯，隨地勢上升後視野逐漸開闊，東眺太魯閣牌坊及立霧溪出海口，西觀立霧溪曲流與砂卡礑紅橋，風景優美宜人。

步行至300公尺處桁架橋觀景平台後，迎來的是連續陡降之字形階梯挑戰與絕美景觀，一路往下緊鄰岩壁行走，常見台灣獼猴於步道周邊樹梢採食，沿線生態豐富，不難發現台灣青山蝸牛、台灣盾蝸牛、太魯閣高腰蝸牛等豐富原生蝸牛種類。

小錐麓原為西段，在2017年開放，後來發現遊客要走一段約300公尺長砂卡礑隧道，體驗不好，所以整修東段，東段450公尺，西段600公尺，全線約30分鐘，可再連接砂卡礑步道

太管處說，小錐麓步道可兩種體驗，「西段」為一般型，多為塑木棧板階梯，適合一般民眾行走；「東段」新路線則屬挑戰型，遊客行走時由東向西單向進行；步道曲折多陡降階梯，請評估自身體能。