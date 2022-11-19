對手造勢送餐盒沒事感恩餐會卻被查 鍾東錦競總嚴正抗議

苗栗縣長徐耀昌8年任期即將屆滿，為了感謝地方祕書和鄉親支持，分別在18鄉鎮市舉辦下鄉感恩之旅，會後發送餐點，竟遭指涉違反選罷法，對此苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部提出嚴正抗議，並舉證行政院長蘇貞昌來苗栗幫候選人徐定禎造勢，發出價值超過30元的餐盒，請地檢署立即偵辦。

鍾東錦競選總部指出，日前苗栗地檢署發布新聞稿，內容為竹南張姓和謝姓民眾在竹南鎮以舉辦餐會方式，為苗栗縣某縣長候選人賄選案件，為何不直接明白指出，他們是偏綠的支持者，是幫綠營的候選人拉票，是否對民進黨不利，就隱匿消息，對民進黨有利就大加放送，成為特定陣營的打手。

苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部新聞發言人洪志彥表示，針對徐耀昌下鄉之旅，主要是為了感謝地方祕書和鄉親多年來的支持，全部自掏腰包租場地、買便當，如果這有違反選罷法，那請問，總統、副總統和行政院長多次來到苗栗，幫徐定禎舉辦造勢活動，發放價值超過30元的餐盒，是否同樣違反選罷法，請檢調單位秉持獨立性和公正性辦案。

競選總部也提出舉證，行政院長蘇貞昌於10月9日曾經來到苗栗縣文化觀光局中正堂，明顯為單一、特定候選人舉辦造勢活動，會後，徐定禎妻子與穿著競選背心的工作人員，更在門口拉票，發放價值超過30元的餐盒和蘋果，如果依照同一標準，蘇貞昌院長也已經違反選罷法，請苗栗地檢署，立刻偵辦。