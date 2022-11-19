第59屆金馬獎即將於本週六（11/19）於臺北國父紀念館，來自香港的電影《白日青春》更是入圍「最佳劇情片」、「最佳新導演」、「最佳原著劇本」、「最佳男主角」、「最佳新演員」、「最佳攝影」六項大獎，其中來自馬來西亞的劉國瑞更是同時入圍最佳新導演與最佳原著劇本。

《白日青春》故事講述兩代難民相遇的故事

《白日青春》講述一位香港出生的巴基斯坦裔男孩哈山（莫青春），一心想和家人移民加拿大，但父親卻意外在車禍中逝世，哈山之後加入由一群難民組成的黑幫。在一場車禍中遇見了與兒子疏離的計程車司機「陳白日」，兩人相知相惜，也產生羈絆，陳白日決定協助哈山偷渡，但在過程中他必須要躲避自己警察兒子的追捕。

聚焦香港難民題材

《白日青春》是導演劉國瑞的首部劇情長片，劉國瑞雖然並非香港出生，但以自身的背景為出發點，嘗試結合兩代難民背景，並將主題聚焦在香港的難民題材，拍出香港少數族裔的故事與經歷，呈現出真實的難民困境。

劇中的人物故事是劉國瑞從在香港認識的本地人、少數族群、囚犯身上獲得靈感的，他們生命中所經歷的流離與取捨，讓劉國瑞寫成了《白日青春》劇本。

先有詩，再有電影

劉國瑞也表示希望能拍出一部屬於「難民與香港人的公路電影」，也企圖想翻轉「這是難民自己選擇」的刻板印象。他更透露本片兩位主角命名為「陳白日」、「莫青春」的原因源於袁枚的詩句，是先有詩才發展成片中角色，至於是什麼詩，則需要由觀眾們在《白日青春》劇情中發現。

黃秋生：「早就應該要拍這樣的故事」

《白日青春》是男主角黃秋生繼1999年《千言萬語》入圍金馬獎後，再度入圍最佳男主角獎。先前接演過在港外籍主題《淪落人》的黃秋生表示：「我覺得早就應該要拍這樣的故事了，因為他們也屬於香港的一部分，比如說印度人在香港已經100多年了，都沒有香港電影講過他們的故事。」

海選長達四個月，林諾入圍最佳新演員，導演直呼找到林諾很幸運

在首映會上，導演提到以《白日青春》入圍最佳新演員的林諾，導演表示自己在香港南亞裔社區海選了四個月，第一眼看到林諾的印象就是「非常銳利、聰明的小孩」，在電影中，黃秋生與林諾的合作也讓導演稱讚：「性格非常像」，直呼能找到林諾是一件非常幸運的事。

入圍六項大獎 引起網友討論

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，可以看到《白日青春》雖然計劃於2023年4月上映，目前還尚未在台灣上映，但在公布金馬獎入圍名單後，入圍「最佳劇情片」、「最佳新導演」、「最佳原著劇本」、「最佳男主角」、「最佳新演員」、「最佳攝影」六大獎項的《白日青春》引起網友討論，《白日青春》劇組也陸續抵台，包括導演劉國瑞、主演黃秋生、林諾、潘文星等人也將在金馬獎中出席。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月20日至2022年11月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『白日青春』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。