新北市長候選人侯友宜選舉辦公室今（19日）公布3支30秒的選舉短片，與過往選舉短片不同，3支影片都沒有候選人入鏡。侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭指出，侯市長影片的訴求是以實際政績說服選民，不以攻擊他人、無望方式進行宣傳，選舉是健康、快樂、有希望，選戰倒數7天，侯市長表示持續堅定以正向力量，打贏這場選戰。

3支影片分別為「做事篇」、「好好篇」、「豐厚篇」，分別描述推動塭仔圳、公共托育，以及過去4年相關政績的成果。王敏旭指出，這3支影片也充分展現侯市長堅決做事、不畏困難的一面，也流露出侯市長對於公托、托老的重視，真誠照顧老小。

「有時候你必須要得罪人，我現在在做事，不可能不得罪人」。王敏旭表示，侯市長在做事篇的影片僅有3句台詞，以鏗鏘有力方式，直接表達侯市長完成過去50年無法推動的塭仔圳，並以空拍的視角展現成果。

王敏旭說，好好篇則是闡述侯市長推動公共托育中心的成果；新北市在今年底將有120家公共托育中心，數量遠超過其他五都總和，為的是讓年輕人來到新北，結婚生子後可以真正的減輕負擔。

王敏旭表示，豐厚篇的鏡頭視角，實際進入到新北公托、特色市場、托老中心場域，把真實狀況告訴所有人，並讓民眾知道，只要有好的政策作為基礎，未來的新北市就能在好的基礎上持續發展。

「2030新北就是北台灣中心」，王敏旭指出，侯市長規畫2030的願景，現在就在為新北打下基礎，只要有好的政策就會有好的未來，新北市將來會以現有的基礎，發展為北台灣中心，成為國際大城市。