今晚（11/18）舉行的第59屆金馬獎入圍酒會，率先頒發本屆金馬獎觀眾票選獎最佳影片由香港電影《智齒》獲得，金馬獎會外賽「國際影評人費比西獎」則由《一家子兒咕咕叫》奪下。

國際影評人費比西獎共11部作品參賽

本屆「國際影評人費比西獎」入選影片包括《我吃了那男孩一整年的早餐》、《窄路微塵》、《黑的教育》、《燈火闌珊》、《白日青春》、《花路阿朱媽》、《查無此心》、《罪後真相》、《芽籠》、《海鷗來過房間》、《一家子兒咕咕叫》共11部。

評審由台灣影評人黃以曦與來自菲律賓策展人傑森譚利瓦格（Jason Tan Liwag）、墨西哥的影評人埃內斯托迪亞茲馬丁涅茲（Ernesto Diezmartínez）擔任，三人決定將該獎項頒給由詹京霖執導的《一家子兒咕咕叫》。

《一家子兒咕咕叫》奪下國際影評人費比西獎

國際影評盛讚《一家子兒咕咕叫》以賽鴿文化興盛那些年為背景，紮實的田野、細膩的人物觀察，一個家庭悲劇成功作為台灣社會經濟發展與階級拮抗的縮影。擁有各面向高度融合的完整性，是台灣電影的新頁。鴿舍與鴿的回返，巧妙卻低調帶出「家庭」的破缺、補完、替代與無可替代。

觀眾票選獎最佳影片由《智齒》奪下

今年「金馬獎觀眾票選獎最佳影片」從台北、台中、高雄共徵選423位觀眾，完整觀賞完《咒》、《哈勇家》、《智齒》、《白日青春》、《一家子兒咕咕叫》等五部入圍最佳劇情片後，投票選出心目中的最佳影片。結果由《智齒》勝出。今年共有台北、台中、高雄三地徵選並放映，年滿18歲以上，且必須全程觀賞5部入圍金馬獎最佳劇情長片者始能有效投票，今年423位觀眾都完成投票。

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