在第59屆金馬獎入圍最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角、最佳新演員、最佳原著劇本及最佳原創電影歌曲的電影《哈勇家》，不僅是《賽德克巴萊》以來預算最高的原住民電影，也是今（2022）年金馬獎有力獲獎候補。

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《哈勇家》呈現泰雅族人生活現況！家人面對難題該如何化解？

劇情長片《哈勇家》由導演陳潔瑤執導，邀請由「黑澀會美眉」出道的小薰（黃瀞怡）、AKB48 Team TP研究生林亭莉、陳宇等泰雅族人擔任演員，另外也加入在BL劇《About Youth 默默的我，不默默的我們》演員黃信赫，其中參與演員多由素人演出，讓整部電影不僅更貼近現實生活，也呈現獨有的畫面與質感。

該劇在宜蘭縣大同鄉南山部落拍攝，藉由三代同堂的哈勇一家，帶出每個家庭「家家有本難念的經」，其中gaga意指「泰雅族生活規範和習俗，是成為一個『人』該有的道德價值」，「哈勇阿公」奉行gaga原則生活，孫女阿莉（林婷莉飾演）從紐西蘭打工2年返家，就遭遇阿公睡夢中逝世，阿莉的父親巴尚（洪金輝飾演）為了家中土地所有權，便不顧阿公生前反對、執意參選鄉長，期盼能夠提升家族地位，同時間阿莉也發現自己懷孕了，族人面對生活上的摩擦，該如何化解凍結的感情也成為一道難題。

《哈勇家》熱議話題有哪些？觀眾見預告片就暖哭：今年最喜歡的台灣電影

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近三個月「哈勇家」聲量趨勢，也能發現在9月27日公布第59屆金馬獎入圍名單時，因為《哈勇家》入圍最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角、最佳新演員、最佳原著劇本及最佳原創電影歌曲共6項大獎，引發網路上熱烈討論，當天頓時衝上1,237筆網路聲量高峰。

在10月28日臉書粉絲專頁擁有50萬人追蹤的薇薇分享《哈勇家》觀後心得，「親情與自我成長的故事，隨處可見的溫暖、感動以及衝突糾結全部纏繞在一起的動容電影」，她透露有別於一般台灣電影，深刻刻畫親情的溫暖、三代同堂家庭因為不同的想法互相摩擦，「看了很容易感同身受，明白家庭的各種情感層面」；另外《哈勇家》也在YouTube上架預告影片，引發觀眾評價「這麼多演員卻可以維持很好的調度，還有角色之間的深厚友誼完全是超乎言語的」、「今年最喜歡的台灣電影」、「身為泰雅族的我，看完了預告，真的跟平日生活沒兩樣」、「看預告片就想哭是怎麼回事」，在當日更是累積1,000筆網路聲量。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《哈勇家》映後好評不斷！感動、溫馨、溫暖成熱門關鍵字

從《哈勇家》近三個月熱門關鍵字也能發現入圍、金馬獎、導演、演員、角色、劇情、劇本、部落、原住民、家族、家庭、感動、溫馨、溫暖，除了入圍金馬獎引發熱烈討論，從導演、演員飾演的角色、絲絲入扣的劇情，不僅拍出風景秀麗的南山部落，也呈現泰雅族原住民面對家庭產生的問題解決之道，讓觀眾觀影後給予感動、溫馨、溫暖等正面評價。

其中知名新聞媒體《TVBS》邀請10位影評人參與投票，預測各獎項得獎者，在最佳劇情片獎項中一面倒支持《哈勇家》，《哈勇家》一舉獲得8票，另2位影評人則投給《一家子兒咕咕叫》。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月20日至2022年11月17日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『哈勇家』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。